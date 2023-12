Il leader della Lega in un punto stampa ad Atreju: "Non ho cambiato idea. Vediamo quando si vota". Sulla manovra: "Soddisfatto a condizioni dati, restano obiettivi legislatura"

Sul Mes "deciderà il Parlamento, come è giusto che sia. Io personalmente non ho cambiato idea, è uno strumento inutile e dannoso". Così il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini risponde a una domanda sulla ratifica del Mes, in un punto stampa ad Atreju.

Sulla ratifica "vediamo quando si vota, io ho espresso la mia idea: che un pensionato, un precario eventualmente debba pagare per salvare un banca tedesca non mi sembra il centro della nostra attenzione e politica". Dunque la Lega che farà al momento del voto? "Vediamo quando si vota...", risponde il ministro delle Infrastrutture incalzato sulla questione.

Il leader della Lega ha parlato anche della manovra? E' soddisfatto? "Assolutamente nelle condizioni date, rimangono gli obiettivi di legislatura", tra questi "flat tax e quota 41, ma essendo all’inizio" del percorso di governo "mi ritengo assolutamente soddisfatto", ha affermato.