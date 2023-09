"I'm working on that". "Ci sto lavorando". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando all'hotspot di Lampedusa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, risponde così in inglese alla domanda del giornalista di Sky News: "E' un problema che può risolvere?", chiede il cronista riferendosi alla situazione legata alla raffica di sbarchi di migranti.