Migranti, Meloni in Tunisia: "Dichiarazione congiunta con Ue passo importante"

"Concordo pienamente con quanto detto da von der Leyen, che voglio ringraziare per il suo instancabile lavoro, sono passati solo cinque giorni dal mio viaggio in Tunisia e siamo riusciti ad ottenere un importante risultato oggi, anche frutto del lavoro diplomatico del governo italiano". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l'incontro a Tunisi con il presidente della repubblica tunisina, Kais Saied, insieme alla Presidente della Commissione europea von der Leyen e al primo ministro olandese Mark Rutte. "Siamo contenti - ha aggiunto - di questa dichiarazione congiunta firmata tra Ue e Tunisia, è un passo importante verso la creazione di un vero e proprio partenariato con la Ue che possa affrontare in modo integrato tanto la crisi migratoria che lo sviluppo delle sponde del Mediterraneo. Abbiamo una importante finestra di opportunità, da qui alla fine del mese, data nella quale si svolgerà il consiglio Ue, per arrivare in quella data con un memorandum già siglato tra l'Unione e la Tunisia".

"Roma e l'Italia saranno pronte a organizzare la conferenza internazionale sulla migrazione e lo sviluppo, della qual abbiamo parlato con il presidente Saied, che è un ulteriore tappa di questo percorso", ha aggiunto la premier.

"Questo è anche propedeutico per fare passi avanti nell'importante accordo tra la Tunisia e il fondo monetario internazionale", ha aggiunto il premier italiano. "Siamo impegnati, come dimostra questa immagine" con la presidente Von der Layen e con il premier olandese Rutte "a dare una risposta ai nostri vicini tunisini" ha concluso.

Fonti: "Missione Ue a Tunisi è riconoscimento ruolo Italia"

"Sono trascorsi appena 10 giorni dall’incontro a tre di Chisinau, quando Meloni, von der Leyen e Rutte hanno discusso sulla possibilità di una visita per domenica 11 giugno a Tunisi: il traguardo è stato raggiunto in tempi ristrettissimi: 1° giugno incontro a Chisinau, 2 giugno telefonata di Meloni a Saied, il 6 giugno visita di Meloni. Molto rilevante è la dichiarazione congiunta che contiene impegni importanti perché delineano un’azione sia dell’Unione Europea che della Tunisia. È un altro segnale positivo del ruolo che viene riconosciuto all’Italia". E' quanto rilevano fonti diplomatiche, dopo la missione a Tunisi.