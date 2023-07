Migranti, Meloni: "Se Italia non regge i flussi, problema diventa di tutti"

"Quando noi non riusciamo a reggere i flussi migratori, in qualche modo il problema diventa di tutti", così la premier Giorgia Meloni a a Manduria mentre dal Consiglio europeo arriva la notizia dell'accordo sui due regolamenti chiave del patto Ue su asilo e migrazioni. "Il problema ce lo abbiamo tutti e occorre risolverlo all’inizio, alla partenza. Sono soddisfatta di essere riuscita a porre la questione perché - sottolinea - è il modo per affrontarla insieme, così come sono soddisfatta del viaggio che faremo domenica con la presidente Von der Leyen e il primo ministro olandese Mark Rutte in Tunisia per affrontare un’altra grande questione che è italiana ma anche europea".