Nuovi centri per il rimpatrio dei migranti. Il Consiglio dei ministri vara le misure annunciate dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per far fronte alla situazione che si è determinata con la raffica di sbarchi a Lampedusa.

In particolare, si estende, come consentito dalla normativa eurounitaria, a 18 mesi (6 mesi iniziali, seguiti da proroghe trimestrali) il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (Cpr) degli stranieri non richiedenti asilo, per i quali sussistano esigenze specifiche (se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi). Il limite attuale è di 3 mesi, con una possibile proroga di 45 giorni.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro della Difesa, di un piano per la costruzione, da parte del Genio militare, di ulteriori Cpr, da realizzare in zone scarsamente popolate e facilmente sorvegliabili. Non sono ancora note le zone specifiche. La premier Meloni ha fornito indicazioni di massima, facendo riferimento ai criteri: "Daremo mandato al Ministero della Difesa di realizzare nel più breve tempo possibile le strutture per trattenere gli immigrati illegali. Anni di politiche immigrazioniste hanno fatto sì che oggi, in Italia, siano pochissimi i posti disponibili nei Cpr. I nuovi cpr che verranno realizzati dovranno essere in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili. Non si creerà ulteriore disagio e insicurezza nelle città italiane. Due proposte che saranno inserite nel Decreto Sud per renderle immediatamente efficaci".