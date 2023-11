Ministri e i social, Sangiuliano re su Facebook e Valditara promosso su Instagram

Gennaro Sangiuliano al primo posto tra i ministri del governo per 'engagement', ovvero per numero di persone che hanno visto e commentato i post Facebook (14%), seguito da Matteo Piantedosi (8%), Gilberto Pichetto Fratin (4,8%) e Giuseppe Valditara (3,2%). Il ministro della Cultura guida anche la classifica delle 'post interaction' delle pagine Facebook (3,4%), sul podio anche Valditara (3,2%) e la ministra Roccella (3%).

Per quanto riguarda la crescita dei follower, è Piantedosi a far registrare un incremento del 16%, con al secondo posto lo stesso Sangiuliano (7,8%) e Valditara (5,8%). Nella classifica per numero di post, invece, Sangiuliano viene scavalcato dal vice premier Matteo Salvini che con 251 contenuti è il ministro che posta in assoluto più di tutti. Sono alcuni dei risultati della ricerca 'Audience Digitale dei ministri', realizzata da Arcadia e relativa al mese di novembre 2023.

Passando alle performance di Instagram, in questo mese nella classifica dell’engagement, che ci restituisce il valore di gradimento dei follower per l’account, a prendersi il podio sono Giuseppe Valditara (16%), Matteo Salvini (6,7%) e Matteo Piantedosi (6,1%). Il ministro dell'Istruzione e del Merito è affiancato dalla ministra Roccella al vertice della graduatoria per 'post interaction' degli account Instagram (a seguire Ciriani con il 3% e Fitto con il 2,8%). Nel censimento della crescita percentuale dei nuovi follower c’è un buon risultato da parte di Gilberto Pichetto Fratin che risale dal quinto posto di settembre al terzo di novembre, con Valditara e Piantedosi nell'ordine sui gradini più alti del podio. Anche su Instagram Salvini è il ministro che ha pubblicato il maggior numero di post (202).

Su X ci sono in questo mese, oltre alle conferme di Sangiuliano e Piantedosi, alcuni risultati meritevoli di notazione. Nella classifica di interazione ai post, che dice quanto i follower abbiano apprezzato il singolo post, si segnala l’account del ministro Adolfo Urso, al quarto posto per 'engagement' dietro a Valditara. mentre tra quelli che pubblicano con maggior frequenza c’è l’account di Raffaele Fitto, secondo in questa graduatoria, con 95 post (al primo posto Sangiuliano con 163 e al terzo Matteo salvini 85).

Nel monitoraggio delle menzioni online e della propensione al coinvolgimento nel dibattito, si rinnova lo schema dei mesi precedenti con la leadership incontrastata di Matteo Salvini che questo mese incassa oltre 12 mila menzioni. A completare il podio, troviamo, considerato anche il conflitto Israele - Hamas, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che di citazioni online ne raccoglie 4.485, e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. I due vice premier, Salvini e Tajani, e il ministro Lollobrigida guidano anche la classifica del coinvolgimento, dove al quarto posto compare anche Giancarlo Giorgetti. Lo stesso Giorgetti è anche al secondo posto della classifica del sentiment, prima di Francesco Lollobrigida e subito dopo Gennaro Sangiuliano.