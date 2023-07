Morte Berlusconi, Renzi: "Disgusto per la copertina del 'Fatto'"

"Del 'Fatto quotidiano' non parlo. Dopo la copertina che hanno fatto oggi" dopo la morte di Silvio Berlusconi "provo un reale disgusto verso chi neanche di fronte alla morte riesce a capire che c'è un'esigenza di rispetto". Così Matteo Renzi a Zapping, su Radio Uno Rai.

"Io il delfino? Chi conosce la storia politica di Berlusconi sa che non può avere delfini, successori. Berlusconi non immaginava nemmeno di poter avere un erede politico, è giusto così", ha detto ancora Renzi.

"Il viaggio a Arcore? Dimostra il furore ideologico che c'era nel mio schieramento. Berlusconi era presidente del Consiglio, erano polemiche sterili, miopi, assurde. Quella fu una occasione piacevole, era il Berlusconi in purezza, quello che ti parla del Milan, della visita in Kazakistan. Mi diceva: come mai i comunisti non mi amano?".