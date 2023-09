La segretaria Dem difende il direttore Greco: "L’unico motivo per cui la destra lo attacca è che non lo ritengono allineato al governo"

Non si placa lo scontro politico sul direttore del Museo egizio di Torino. Dopo l'attacco frontale del numero due della Lega Andrea Crippa che ha chiesto le dimissioni di Christian Greco accusato di essere "un direttore di sinistra" che ha gestito il museo "in modo ideologico e razzista contro gli italiani", oggi in sua difesa interviene la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Greco ha guidato con professionali il Museo egizio. L’unico motivo per cui la destra lo attacca - sottolinea Schlein a margine di una iniziativa sulla non autosufficienza al Nazareno - è che non lo ritengono allineato al governo. Meloni ha molta voglia di controllo e fame di poltrone: lo abbiamo visto con l’occupazione della Rai, con Inps e Inail, con il Centro sperimentale di cinematografia. È grave, un atteggiamento sbagliato e inaccettabile. Non è quello che serve al Paese", conclude.