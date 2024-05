Nel 'duello social' Meloni prima su Instagram, Tik Tok e Linkedin. Schlein vince su Fb: la ricerca di Arcadia

Il confronto televisivo su Rai1 tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein al momento è saltato. Nel frattempo c’è il confronto sulla rete che va avanti senza interruzioni. Secondo un censimento di Arcadia e Digimind la "keyword Giorgia Meloni" riesce a catturare "una quota di presidio delle conversazioni molto ampia": l'analisi del parlato digitale da mercoledì 15 a giovedì, evidenzia come per Meloni ci siano 13.358 menzioni per un pubblico di 3 milioni di utenti raggiunti con 96mila interazione. Tuttavia, "è da notare come proporzionalmente" come anche "la keyword nominativa Elly Schlein, a fronte di un numero più basso di menzioni riesca a polarizzare a sufficienza": in questo caso le menzioni 1.210 con un pubblico raggiunto di 1 milione e 13mila interazioni.

Per quanto riguarda l'analisi sulla diverse piattaforme, Arcadia e Digimind mettono in evidenza che "fatta eccezione per X, che raccoglie una quota consistente di parlato 'politico'", la premier Meloni "è molto più presente di Schlein su Instagram, TikTok e LinkedIn, mentre la segretaria dem si prende una rivincita su Facebook". Infine "nella ripartizione degli atteggiamenti degli utenti, la keyword Giorgia Meloni ottiene una quota più alta di sentiment positivo, al 31%, a fronte di quella raccolta da Elly Schlein che invece si ferma al 19%. Parallelamente, però, la premier e leader di Fratelli d’italia incassa anche una percentuale più alta di mood negativo, pari al 63% rispetto al 56% ottenuto dalla segretaria dem".

Il censimento di Arcadia e Digimind, che parte oggi e termina il prossimo 24 maggio, ha l’obiettivo di raccogliere volumi e qualità delle conversazioni che si sviluppano in rete a partire dalle keyword nominative delle due leader, individuare i territori digitali che accolgono questo parlato, le emoji più utilizzate, il sentiment generato dalle reazioni degli utenti e la portata, ovvero i pubblici raggiunti online dalle conversazioni, della singola chiave di ricerca.