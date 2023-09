"Chi la capisce se parla così?". E' la domanda che Lilli Gruber pone a Elly Schlein, segretaria del Pd, nella puntata di Otto e mezzo di oggi 14 settembre mentre si parla di migranti. Gruber riporta una dichiarazione di Schlein, secondo cui la raffica di sbarchi a Lampedusa "è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione del governo".

"Vuol dire che pagare dittatori per tentare di bloccare i flussi migratori non solo viola i diritti fondamentali delle persone ma, come appare evidente, non serve. Il vero punto è redistribuire le responsabilità tra i paesi europei. Chi si oppone alla solidarietà verso l'Italia sono gli alleati di Giorgia Meloni", spiega Schlein.

"Abbiamo votato per non rifinanziare la guardia costiera libica, ho sempre pensato che fosse stato. Come è stato sbagliato l'accordo di Meloni con la Tunisia", aggiunge.

"Vanno cambiate le regole di Dublino. A fare questa battaglia che bloccano i migranti in Italia, primo paese d'arrivo, c'eravamo noi e non Meloni, Salvini e i loro amici. Oggi Meloni era da Orban perchè non gli ha fatto una semplice domanda: perché si vogliono prendere solo i benefici dall'Ue" e non assumersi anche la condivisione del tema migranti. "Non hanno il coraggio di chiedere ai loro amici nazionalisti dai fare la loro parte".