Parlamento, Maurizio Casasco eletto presidente Commissione vigilanza anagrafe tributaria

Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile Economia del partito azzurro, è stato eletto oggi presidente della Commissione bicamerale di Vigilanza dell’anagrafe tributaria.

“Esprimo profonda gratitudine al segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e al capogruppo dei deputati, Paolo Barelli, per la fiducia accordatami con questa indicazione di nomina. Un pensiero di riconoscenza va al nostro presidente Silvio Berlusconi che ha fondato un partito a cui appartengo con orgoglio, vero riferimento dell'area moderata", afferma lo stesso Casasco.

"In un momento in cui le riforme fiscali sono diventate strategiche per il rilancio del Paese - conclude - lavoreremo per dare un forte contributo a favore della semplificazione, per agevolare i cittadini, le famiglie e le imprese”.