Parola 'pace' la più usata da Mattarella ieri sera, la pronuncia 11 volte

E' la parola 'pace' quella più usata ieri sera dal capo dello Stato nel suo discorso agli italiani per la fine dell'anno. Mattarella la pronuncia ben 11 volte, nei suoi 17 minuti di intervento, in cui fa ricorso a 1861 termini della nostra lingua. Per il capo dello Stato forte l'uso anche del vocabolo 'violenza' che ricorre 9 volte, per 8 volte si sente pronunciare dal Colle la parola 'guerra' e 'guerre', segue poi la parola 'libertà', che figura 7 volte. Sei volte Mattarella usa il termine 'donna', il termine 'vita' e la parola 'futuro' .

'Diritti', 'valori', 'dignità' e solidarietà, costituiscono poi una famiglia di parole che figura complessivamente 14 volte. Le parole 'speranza' e 'orgoglio' trovano posto nello speech di Mattarella due volte ciascuno. Infine risalta l'utilizzo del verbo 'ascoltare', che ricorre ben 5 volte nel discorso di Mattarella.