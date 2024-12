Oggi, nel tardo pomeriggio, Patto per il Nord in occasione della riunione del consiglio federale tenutosi a Milano, annuncia di aver consegnato la tessera numero 1, nominandolo presidente ad honorem, ad Umberto Bossi. Onorati della fiducia dell’uomo che per primo ha fatto alzare la testa al paese, circa le questioni meritocratiche, federaliste e libertarie". Lo dichiara Paolo Grimoldi di Patto per il Nord.