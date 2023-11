A Piazza del Popolo la manifestazione dem 'Per un futuro più giusto', contro le politiche della destra e per costruire l'alternativa. Lo staff: "Siamo 11mila, arriveremo a 13mila"

Elly Schlein sale a sorpresa sul palco oggi a inizio manifestazione del Pd a Roma per ringraziare i partecipanti in piazza del Popolo. "Grazie a tutte e tutti per questa partecipazione meravigliosa" ha detto. La segretaria è stata accolta da cori: 'Elly, Elly’. Bagno di folla per la leader appena arrivata: "È bellissimo, è una piazza meravigliosa", ha detto, assediata da giornalisti e manifestanti. La segretaria non ha rinunciato a fare un giro della piazza per salutare le persone e i sostenitori prima di salire sul palco. Lo staff sicurezza del Pd stima circa 11mila persone, solo nell’interno del perimetro delimitato della piazza. Escluse quindi le perone che affollano le vie esterne alle transenne con cui “si dovrebbero raggiungere le 13mila persone”, dicono all'Adnkronos.

Nella piazza della manifestazione 'Per un futuro più giusto’, contro le politiche della destra e per costruire l’alternativa, le bandiere del Pd si mescolano a quelle della pace. Sulle note di ‘Romagna mia’ è arrivata la nutrita delegazione di Forlì-Cesena e Ravenna, e alcuni dei suoi membri si sono esibiti in un giro di liscio, mentre prendeva posto quella del Pd Roma nella parte centrale di piazza del Popolo, fronte palco. Si è fatta sentire forte al suo arrivo la delegazione del Movimento migranti rifugiati Caserta entrata in piazza al coro ‘Basta razzismo, basta guerra’. Chiedono (come recitano i loro cartelli) “Permesso di soggiorno per tutti” e “stop bombing Gaza”.

Gualtieri: "Uniti si batte la destra"

“Si delinea una specie di super porcellum in cui un una minoranza potrà assegnare pieni poteri a un’unica persona”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aprendo la manifestazione Pd e parlando del ddl riforme del governo Meloni. “Uniti la destra si può battere non ha nessuna ricetta da offrire se non la legge del più forte. Questa piazza ci dice che si può vincere. Vinceremo e la riscossa parte da qui oggi”.