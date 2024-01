Pd, Ricci: "Ambizione sia competere per primo partito"

"L'ambizione del Partito Democratico deve essere quella di competere con Fratelli d'Italia per il risultato di primo partito. Credo che una forte polarizzazione fra il Pd e FdI possa essere un vantaggio per noi. Se, dunque, per polarizzare il dibattito in vista delle elezioni europee riterremo utile la candidatura della segretaria Elly Schlein, ben venga". È quanto afferma il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci (Pd), in un'intervista al quotidiano freepress Metro che sarà pubblicata domani. "La cultura dei governi progressisti locali credo sia fondamentale per dare una mano a Elly Schlein a vincere - aggiunge il sindaco di Pesaro parlando con Metro - la cultura politica che tiene insieme forti idealità e il pragmatismo e il riformismo del governo quotidiano delle città è decisiva per vincere le elezioni. Da dieci anni, un terzo dell'elettorato è mobile: cambia di volta in volta oppure si riversa nell'astensionismo, che è voto di sfiducia. Nelle città noi sindaci l'abbiamo conquistato, consentendo al centrosinistra di vincere".

Ricci parla anche dell'abolizione del reato di abuso d'ufficio, che ha sostenuto in controtendenza rispetto al Pd. "L’abuso di ufficio è un reato che un amministratore rischia di compiere esclusivamente votando o firmando un atto. Se solo il 3% dei casi finisce con una condanna significa che come è scritto non funziona - spiega Ricci - siamo davanti dunque a una abolizione che dovrebbe piacere a tutti coloro che credono nella giustizia e nello stato di diritto. Penso a una sinistra garantista per cui una persona è colpevole dopo il terzo grado di giudizio, mentre in questi anni si son spesso e volentieri abbandonati politicamente amministratori dopo un avviso di garanzia. Da Vasco Errani a Filippo Penati a Catiuscia Marini. Dobbiamo sciogliere questo nodo".

Alla vigilia del lancio di Pesaro2024, che vede la città “Capitale italiana della Cultura”, il primo cittadino illustra a Metro il senso di "un progetto collettivo, che abbraccia le due grandi sfide epocali che stiamo vivendo: quella ambientale e quella culturale. Ma Pesaro2024 - ci tiene a sottolineare Matteo Ricci - è anche la cultura della Pace. Riteniamo che la cultura possa essere la base della libertà, della pace e della democrazia: un messaggio che da Pesaro vogliamo divulgare in tutto il mondo". L'intervista che sarà pubblicata sul freepress Metro si chiude con una visione strategica sul futuro della Regione Marche: "Siamo una grande regione manifatturiera - ribadisce il sindaco di Pesaro - abbiamo superato la fortissima crisi post immobiliare e ora abbiamo tante imprese leader nel mercato mondiale, che si stanno attrezzando attraverso l’intelligenza artificiale per diventare sempre più competitive. Stessa cosa per l’agricoltura, un settore di qualità che soprattutto nei prodotti enogastronomici ha raggiunto dei livelli di eccellenza straordinaria".