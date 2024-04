Perugia, Scoccia chiude campagna elettorale al Barton Park

L'evento di chiusura della campagna elettorale di Margherita Scoccia si terrà il 7 giugno al Barton Park di Perugia. Lo rende noto la candidata sindaco al Comune di Perugia per il centrodestra e i civici. ''Sarà la festa di tutta la città'' dice la Scoccia. Ieri pomeriggio, intanto, è stata inaugurata in via Palermo la sede del comitato elettorale sulla cui vetrina si legge la scritta 'Il futuro non si ferma' a fianco dell’immagine della candidata. ''Abbiamo aperto le porte della nostra nuova casa - si legge nel profilo Instagram di Margherita Scoccia -. In questo comitato scriveremo insieme ai perugini il futuro della nostra città''.

Margherita Scoccia ha anticipato i 23 temi di cui si comporrà il programma elettorale che sta scrivendo personalmente: ci sono, in ordine sparso, i progetti strategici, la rigenerazione urbana dei quartieri, Perugia al centro, il dialogo e la partecipazione dei cittadini, la città green, l’ambiente, il commercio, lo sviluppo economico, il lavoro e le imprese, i trasporti, la sicurezza, il bilancio comunale, il piano strade da 100 milioni, le manutenzioni, i giovani, le scuole, lo sport, il sociale, le questioni legate alla parità di genere, la cultura, le università, il turismo ma anche il marketing e la comunicazione istituzionale. ''Nel mio programma elettorale si parla di futuro - dice Margherita Scoccia -. Ho iniziato la mia campagna elettorale parlando di temi, sono una persona pratica e continuerò nella direzione che mi sono data parlando di argomenti e di questioni concrete. Un’idea della Perugia del domani ce l’ho - conclude - ed è molto chiara''.