Pioggia di audizioni sull'Autonomia, le 'strane coppie' Fi-Pd e Azione-M5s nella scelta degli esperti

'Autocandidatura' di Zaia per essere sentito in Commissione a Montecitorio

Personalità, pubblici amministratori, autorevoli studiosi e professori delle università italiane stanno analizzando in prima Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati la proposta del governo del ddl sull'Autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, già approvato in Senato. Secondo quanto emerge da un documento visionato dall'Adnkronos, su 89 audizioni in programma, "svolte, da svolgere o di non disponibili", appena 17 sono in capo alla maggioranza, il resto è dei partiti di opposizione.

Breve l'elenco degli auditi chiamati da Fratelli d'Italia che punta prevalentemente ai presidenti di Regione. In lista sono il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio; Francesco Acquaroli, governatore della regione Marche; Francesco Rocca, Presidente regione Lazio ed Arno Kompatscher, Coordinatore dei presidenti delle regioni a statuto speciale. Chiamati in commissione dal partito di Giorgia Meloni anche un rappresentante del Wwf ed un solo tecnico, Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale all'Università Roma 3, che risulta però "audito non disponibile".

Parca in audizioni anche la Lega, nonostante con il ministro Roberto Calderoli sia 'la madre' della riforma. Specularmente spicca rispetto a Fdi che il partito del Carroccio chiami in causa solo tecnici e che il governatore del Veneto, Luca Zaia, sia presente in elenco in quanto "autocandidatura". Tra gli esponenti del mondo accademico indicati dal Carroccio, ci sono Giovanni Guzzetta Ordinario di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma Tor Vergata, richiesto anche dal Pd; Ginevra Cerrina Feroni ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, nonché Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ed Elena D'Orlando Professoressa di Istituzioni di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Udine, quest'ultima però tra gli auditi non disponibili.

Interessante l'abbinata Forza Italia-opposizione nelle audizioni elencate nel documento: Fi richiede con il Pd l'audizione di Lorenza Violini, docente di diritto costituzionale all'Università Statale di Milano; con Avs, M5s e Pd quella di Sandro Staiano dell'Università Federico II di Napoli, nonché Presidente Associazione Costituzionalisti. Azzurra è solo la chiamata a Michele Belletti, professore ordinario di diritto pubblico all'Università di Bologna e ad Antonio D'Amato Presidente Fondazione Sud, audito tuttavia indicato come "non disponibile".

Guardando all'opposizione, a saltare all'occhio tra le audizioni richieste, la chiamata di Italia Viva a Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania. Ed un inaspettato ricorrente duo Azione-M5s che insieme invita a 'deporre' in Commissione a Montecitorio svariati esponenti del mondo accademico come Francesco Astone, ordinario di diritto civile all'Università degli Studi di Foggia; il costituzionalista Mauro Volpe; l'economista Giovanni Barretta; il professore Ordinario di Diritto Pubblico presso l’Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', Lorenzo Chieffi; Daniele Donati, Docente di diritto costituzionale all'università di Bologna. Az e M5s insieme chiamano anche dal mondo dell'impresa: ci sono in elenco Costanzo Jannotti Pecci, presidente ordinario di Confindustria Napoli; Marco Magnifico del Fondo Ambiente Italiano - Fai Presidente Azione; Paolo Flamini del Forum per il diritto alla salute. (di Roberta Lanzara)