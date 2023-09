Pontida, Salvini e Le Pen: i meme migliori

"Salvini ricorre all’Intelligenza Artificiale per fare un invito in francese per la festa di Pontida. Scelta obbligata ormai. Ci saranno migliaia di giovani per parlare di scuola, università, lavoro, ambiente e cultura. Sì, sicuro, ci crediamo proprio!". Spopolano su Twitter i commenti ironici alla kermesse andata in scena ieri dal 'pratone' di Pontida.

In post che mostrano uomini con la barba vede ed elmetti da vichingo (la cui autenticità non è verificata), si susseguono i meme, come il fotomontaggio che mostra il leader leghista e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al mare con il commento: "Il blocco navale a Pontida".

Non manca poi i video di Salvini e Le Pen che fanno merenda con salamelle e formaggio. E chi contesta, Selvaggia Lucarelli in primis, i numeri sulle presenze fornite dalla Lega che parla di "centomila" partecipanti, quando in realtà sarebbero stati circa 15mila. "I numeri diffusi dalla Lega sull’affluenza a Pontida sono semplicemente ridicoli. Non c’erano 100.000 presenze neppure contando i fili d’erba sul prato. Credo si potesse parlare al massimo di qualche migliaia. Io sono arrivata intorno a mezzogiorno. Quando ha iniziato a parlare Salvini, verso l’una e mezzo, mi sono accomodata senza fatica in sesta fila. Il prato di Pontida, abbastanza piccolo, era semivuoto in varie zone", ha scritto su Twitter la giornalista.

Pontida, Le Pen e Salvini fanno merenda con salamelle e formaggio pic.twitter.com/B6xX4JB78T — AGTW (@AGTW_it) September 17, 2023

Se anche voi, come me, non siete stati invitati al Carnevale di Pontida, non preoccupatevi invitavano solo buffoni e gente strana #carnevaledipontida #ungrandecirco pic.twitter.com/r2OyjpxjAo — Matteo - spunta bluetooth (@MatteoAngelini0) September 18, 2023