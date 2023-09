Pontida, sfilata dei giovani padani: "Autonomia o elezioni" - Video

Delegazioni di giovani padani da Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sfilato a Pontida, prima dell'inizio della loro assemblea. La richiesta unanime è di autonomia. 'More Freedom for Lombardia', si legge nello striscione alla testa del corteo lombardo. Più netto il messaggio dei colleghi del Piemonte: 'Autonomia o elezioni', è scritto sul grande manifesto che apre la loro sfilata, accompagnata dai cori 'Piemunt libero'. Tutti insieme i giovani padani hanno intonato 'Chi non salta, comunista è' e il grido 'secessione'. Matteo Salvini è stato accolto dal coro 'c’è solo un capitano'.