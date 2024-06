"Bavaglio al Parlamento", "Bavaglio alla democrazia" e anche "E' subito Pera". E' quanto si legge nei cartelli mostrati nell'Aula del Senato dal Pd e da altri esponenti di M5S e di Avs, mentre si sta terminando l'esame dell'art.5 del ddl Casellati sul premierato. Una protesta che ha visto poi uscire dall'Aula tutte le opposizioni, a parte i calendiani, dopo la sospensione dell'Aula.

“Fermatevi sull’articolo 5. Prima delle europee speravamo che fosse colpa della campagna elettorale, e poi c’erano esponenti di maggioranza che provavano a interloquire. Oggi la maggioranza è in silenzio assordante. E’ l’obbedienza di una maggioranza che fa le prove generali dell’umiliazione del Parlamento. Non abbiamo più tempo e prendiamo atto che la nostra richiesta di averne di più non è stata accolta. Non è possibile non aver più tempo a disposizione per discutere dell’articolo che riguarda la elezione diretta del presidente del consiglio. Per questo chiediamo di sospendere la seduta e di convocare subito. subito la capigruppo”, aveva detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in aula a Palazzo Madama.