Rai, il 25 giugno prime elezioni Unirai per rinnovo cariche sindacato

Si terranno martedì 25 giugno le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche del sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai. Secondo quanto apprende l'Adnkronos gli iscritti saranno chiamati, con il voto on-line, ad eleggere il nuovo consiglio direttivo (che al suo interno eleggerà il segretario), il collegio dei garanti e quello dei revisori dei conti. Lo ha stabilito oggi il direttivo di Unirai che ha approvato anche il regolamento per le elezioni e nominato la commissione elettorale. Unirai, fondato lo scorso 16 dicembre, come dipartimento autonomo della Figec Cisal, è stato finora guidato da Francesco Palese.