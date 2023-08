Reddito cittadinanza, Grillo: "E' il futuro, mi batterò per questo"

"Al gruppo 'Rdc non si tocca' do un consiglio: cercherò di far tornare le cose come erano prima, ma mi dovete anche dare qualche cosina… Scherzo! Scherzo!". Così Beppe Grillo ai microfoni di 'Controcorrente', in onda questa sera alle ore 20.30 su Retequattro, a margine del suo spettacolo ad Altomonte parlando del Reddito di cittadinanza. "Guardate che secondo me l’idea del reddito funziona, deve funzionare, è stata smembrata e hanno detto poi cose non vere. Ma è il futuro", dice Grillo.

Per il comico genovese, fondatore del M5S, il reddito di cittadinanza "è il futuro, con l’intelligenza artificiale si perderanno cento milioni di posti di lavoro nei prossimi dieci anni" e "se non metti un reddito di cittadinanza nel frattempo succederanno dei disastri. Avere un reddito tutti è la forma più bella di solidarietà e di amore verso le persone, in uno stato civile. Quindi io mi batterò per quello."

Quanto al salario minimo, dopo il rinvio della discussione, verrà approvato? "Fate delle domande che sono di una tristezza, è un po’ una tristezza questa roba qua. L’avete fatta a tutti questa domanda, fatela a chi ha il potere", ha detto ancora Grillo.