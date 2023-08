La sospensione del reddito di cittadinanza arriva in Senato. La ministra del Lavoro Elvira Calderone sarà infatti a Palazzo Madama giovedì 3 agosto, alle ore 15.30, per la sua informativa su temi legati alla misura anche al salario minimo. Il question time, invece, non avrà luogo.

A chiedere al governo di riferire in Parlamento sul tema erano state ieri le opposizioni. "E' necessario che il governo riferisca. Credo ci sa una irresponsabilità molto forte, un abbandono del campo. E' necessario che il governo spieghi", aveva detto Arturo Scotto del Pd in aula alla Camera.

Alla richiesta dei dem si erano quindi uniti Avs e M5S. "Eravate pronti per questo, per una macelleria sociale? Non vi rendete conto che la miseria è una tragedia, una roba vergognosa e lo avete fatto per furore ideologico, per colpire il M5S ma avete puntato a milioni di persone", l'accusa del pentastellato Ricciardi.

Sulla stretta operata dal governo sul reddito di cittadinanza è intervenuta oggi anche la segretaria Pd Elly Schlein, puntando il dito contro la premier: "Forse Giorgia Meloni vuole passare alla storia come la prima premier della storia che ha reso i poveri più poveri con un sms", ha detto.