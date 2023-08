Reddito di cittadinanza, Santanchè: "Ha fatto tanto male"

"Penso che il reddito di cittadinanza abbia fatto tanto male, hanno dato soldi a chi era occupabile mentre dobbiamo aiutare i fragili, chi ha bisogno". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè a Rds esprimendosi sulla stretta per il reddito di cittadinanza, con l'adozione di nuove regole a partire da agosto 2023. Per la ministra bisogna "mettere i nostri giovani nelle migliori condizioni per far trovare lavoro" e "aiutare le imprese nel poter assumere".

A stretto giro, sui social, arriva il commento di Carlo Calenda. "Anche non pagare i lavoratori, pagarsi stipendi non sostenibili, mandare all’aria società, usare impropriamente la cassa integrazione e rimanere serenamente Ministro, sono tutte cose che fanno molto ma molto male", twitta il leader di Azione. "Sono sempre stato contrario al Rdc, ma la morale da Lei anche no".