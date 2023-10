Regioni, arriva anche il metaverso, Fioroni: "Servirà a interagire con i cittadini''

Ha preso il via a Torino la seconda edizione de ‘L’Italia delle Regioni’, festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Molti Presidenti ieri hanno visitato il Villaggio delle Regioni in Piazza Castello, dove sono allestiti gli stand regionali dedicati alle eccellenze del territorio, con in programma incontri e spettacoli. Presente anche uno stand che approfondisce il mondo del Metaverso.

“Un evento importante, in cui, dopo gli accordi che ha siglato a Perugia la Conferenza delle Regioni con il Governo italiano, abbiamo l’occasione di poter parlare di innovazione – dichiara Michele Fioroni Coordinatore Digitale e Innovazione per la Conferenza delle Regioni – L’obiettivo è quello di condividere la road map delle regioni per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030, per un paese più digitalizzato, più connesso. E’ ovvio, stiamo vivendo una stagione di straordinaria discontinuità tecnologica; questo ci impone, con tecnologie come il cloud, come la cybersicurezza, come l’intelligenza artificiale, la necessità di dover condividere lo sforzo tra regioni, sfruttando tutta quella tecnologia che nella pandemia ha trovato un momento di sperimentazione straordinaria, ad esempio la tecnologia del Metaverso, che trova nella manifestazione di Torino una rappresentazione forte; perché sempre di più questi mondi paralleli rappresenteranno mondi che modificheranno il modo con cui gli individui ragioneranno, lavoreranno, ma soprattutto interagiranno con il cittadino. E’ quindi una sfida importante – aggiunge Fioroni – oggi abbiamo tecnologie come il cloud, come la grafica avanzata, che rendono possibile, a differenza di quanto accaduto ad esempio con Second Life, la possibilità di vivere il Metaverso come un momento concreto per fare formazione, per interagire con il cittadino, e per erogare nuovi servizi”.