''Giorgia Meloni è la più brava influencer di questo paese, ma non sta facendo la presidente del Consiglio e mostrandosi ieri sensibile alla pesca dell'Esselunga ha fatto l'influencer. È la numero uno come influencer, ha spodestato Chiara Ferragni. Ma come premier non c'è una sola risposta ai problemi del Paese''. Lo ha detto il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell'evento Cambiare rotta, i migranti e l'Europa, organizzata dalla Fondazione Oasis all'Università Cattolica di Milano.

"Governo parlava di blocco navale, migranti raddoppiati"

"Sul tema dell'immigrazione il governo ha un unico obiettivo: apparire. È il governo che ha parlato di blocco navale. I migranti sono raddoppiati. Le parole della campagna di Meloni e Salvini non appartengono alla dignità della politica", ha aggiunto, evidenziando che ''l'unico blocco navale in questo paese è stato fatto dalla sinistra. Da Napolitano e Prodi nel 1997, con i profughi che provenivano dall'Albania''.

"Dopo Cutro, ho ricordato a Meloni che la storia italiana che non cambia. Noi da duemila anni accogliamo tutti e salviamo tutti: io sono orgoglioso di questa tradizione italiana, che risale addirittura a Virgilio. Questa cultura c'era anche durante fascismo: l'ammiraglio Todaro, nel 1940, dopo aver fatto affondare un piroscafo belga ha salvato tutti quelli che erano in mare. Rispondendo ai belgi e ai nazisti, ha detto 'Sono italiano, salvo tutti'", ha affermato.

"Penso che la soluzione migliore per il problema migratorio sia quello della legalità, cioè mandare queste persone a lavorare. Perché se le lasci in stazione senza un permesso, una possibilità di lavoro o un controllo diventano un fattore di insicurezza. La sicurezza e la legalità si fanno con il lavoro e non con i decreti fuffa di Salvini", ha detto ancora.

Una battuta sulla Nadef varata dal governo in vista della Manovra 2024: "Sulla Nadef, siamo per ora alle anticipazioni. Da quello che si vede, c'è un poderoso sforzo in Europa non per abbassare le tasse ma per mantenere il piccolo abbassamento fatto a maggio dello scorso anno. Mi sembra che la Meloni debba chiedere aiuto all'Europa. Mi sembra però che non ci sia un aiuto al ceto medio. Le prime impressioni posso sintetizzarle con 'tanto rumore per niente'", ha affermato Renzi.