Report, Cybereal: "No rapporti con intelligence straniere o commesse da istituzioni italiane o estere"

Cyberealm srl, holding di partecipazione in aziende operanti nel mondo della cyber security, in una nota, "ribadisce nuovamente di non essere composta da persone (né, tantomeno, di avvalersi di collaboratori) appartenenti o aventi legami con servizi di intelligence stranieri". In particolare, sottolinea la società, "la circostanza che l’Amministratore della holding Leone Ouazana, così come tanti altri cittadini israeliani, si trovi - nella contingenza- a dover prestare a titolo personale e non come rappresentante di Cyberealm il proprio sostegno umanitario allo Stato israeliano, in un momento di particolare delicatezza anche per la comunità internazionale, non può costituire oggetto di speculazioni giornalistiche circa una asserita 'appartenenza' o 'vicinanza ad apparati di intelligence stranieri".

Cyberealm srl, di cui Leone Ouazana è socio unico ed amministratore, "respinge categoricamente la fantasiosa ricostruzione effettuata dalla trasmissione televisiva 'Report' nella puntata mandata in onda il 3 dicembre u.s. e riportata dalla stampa nei giorni scorsi, inerente anche all’attività dalla stessa svolta. Inoltre, come peraltro si evince anche dalla già menzionata puntata di Report, Cyberealm non ha mai ricevuto – né direttamente, né tantomeno indirettamente - commesse da enti/istituzioni pubbliche, sia nazionali che esteri. La società non ha alcun 'presunto' socio e/o rappresentante occulto ed è sempre stata una holding di partecipazione, informazione rilevabile agevolmente dagli atti accessibili nei pubblici registri. La valorizzazione delle partecipazioni di Cyberealm è stato il risultato di un complesso ed articolato processo condotto – peraltro nel contesto di una più ampia operazione di acquisizione - da primari advisor finanziari e studi legali nazionali ed internazionali. I numeri citati dalla puntata di Report e relativi a questa operazione sono assolutamente lontani dalla realtà dei fatti. Cyberealm smentisce inoltre fermamente il virgolettato che alcuni organi stampa attribuiscono all’Amministratore Leone Ouazana per descrivere il ruolo del Presidente all’interno della società. Infatti, nell’unica intervista concessa alla trasmissione Report emerge con chiarezza la falsità di tale virgolettato, frutto di evidenti strumentalizzazioni giornalistiche".