Riforme: Bertinotti, 'premierato accentua tendenza verso democrazia autoritaria'**

"C'è un forte ridimensionamento del ruolo del Presidente della Repubblica. Ma io penso che l'elemento centrale non sia quello tra i poteri istituzionali ma quello tra istituzioni e popolo. Io penso che noi viviamo una crisi profonda della democrazia e della politica e ogni ipotesi di fuga da questi problemi attraverso acrobazie istituzionali sia destinato a fallimento. A meno che non vi sia un obiettivo e che questi elementi di architettura siano usati come grimaldello per forzare il quadro verso una scissione tra il tempo futuro e quello presente e passato verso una democrazia autoritaria che sradica totalmente il suo futuro dalle radici democratiche e antifasciste della Repubblica". Così l'ex-presidente della Camera, Fausto Bertinotti, al seminario sulle riforme alla Camera.

"Io credo che ci sia una ambizione alta e fondativa, un'ambizione regressiva ma lo è. Non sottovaluterei quindi ciò che sta accadendo anche perché viene da un lungo periodo in cui la Costituzione materiale è andata in questa direzione, noi siamo in un terreno in cui elementi fondativi sono già stati pregiudicati. Facciamo tutti gli inni al Parlamento ma non vorrei che fossero inni a un defunto... Non possiamo non ammettere che quando non va a votare il 50% degli aventi diritto, è indubbio che si mette in campo una sorta di mozione di sfiducia verso le istituzioni e la classe dirigente".

"Questo Parlamento è stato già progressivamente strangolato dal primato del governo. E questo si manifesta quotidianamente: la decretazione d'urgenza ha sostituito l'attività parlamentare. Il Parlamento è sotto schiaffo. Così tanto che il governo chiede alla maggioranza di non presentare emendamenti alla manovra. Siamo in una democrazia autoritaria con una tendenza oligarchica" e la riforma proposta dal centrodestra "accentuerebbe" questa condizione "fino alle ultime conseguenze".