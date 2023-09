Riforme, Ceccanti: "Appartenenza Italia ad Ue in Costituzione? Vincolo c'è ma va aggiornato"

La proposta del Partito democratico di legge costituzionale per l'introduzione dell'appartenenza dell'Italia all'Ue in Costituzione non aggiunge nulla? "E' vero che noi abbiamo già un vincolo contenuto nell'articolo 117 primo comma della Costituzione. Ma andrebbe aggiornato perché c'è scritto 'ordinamento comunitario' invece che 'ordinamento dell'Unione europea'. Quindi già che lo aggiorniamo potrebbe valere la pena di inserirlo anche nella prima parte". Così all'Adnkronos il costituzionalista Stefano Ceccanti che spiega le ragioni della proposta: "Nell'articolo 117 comma 1 si spiegano i limiti all'approvazione delle leggi, nell'articolo 11 il significato simbolico sarebbe più ampio".

Vero che il Pc si oppose all'adesione alla Cee ma "peraltro anche all'inizio le forze di destra avevano avuto dubbi sulla collocazione atlantica ed europeista". "Bisogna ricordare che il concetto sinistra è più vasto e che va declinato al plurale. La sinistra non può essere identificata solo con la tradizione comunista. Fin dall'inizio c'erano nelle componenti Dc anche forze di sinistra, quelli che oggi sono pezzi rilevanti del Pd - ricorda - tant'è che quando nel 1977 si approvò la legge elettorale per le elezioni europee che si sarebbero svolte nel 79, Aldo Moro segnalò come in Italia l'europeismo fosse una scelta condivisa fra tutte le forze politiche".

E conclude: "Sarebbe importante che tutte le forze politiche lo condividessero. Perché non dovrebbero essere tutti d'accordo? Se sono europeisti votino per l'inserimento. A me sembrerebbe giusto che oggi fosse fatta questa scelta con il consenso di tutti". (di Roberta Lanzara)