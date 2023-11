Riforme, ioCambio: "Nessun ribaltamento della Costituzione, no a pregiudizi"

"L’avvio del ciclo di audizioni per discutere del progetto di Riforma Costituzionale proposto dal Governo Meloni è un fatto molto positivo purché si avvii una discussione sul merito delle proposte emendative della nostra Costituzione e non su meri pregiudizi di parte". Lo sottolinea in una nota il movimento ioCambio.

“Ogni qualvolta si è parlato di riforme Costituzionali nel nostro Paese, si è strumentalmente accusato il Governo di turno di voler piegare la Costituzione a proprio vantaggio - dichiara Nicola Drago, Presidente di ioCambio - Volere una riforma costituzionale significa voler superare le degenerazioni del parlamentarismo che da quarant’anni condizionano lo sviluppo del Paese e sono concausa del suo declino, e significa offrire ai cittadini governi stabili e più efficienti. Se vogliamo che l’Italia cambi, occorre anche aggiornare la nostra Costituzione con il contributo di tutti. L’unica cosa non più accettabile è il voler mantenere lo status quo”.

ioCambio è un movimento senza scopo di lucro e apartitico nato nel 2022 per promuovere le riforme istituzionali necessarie a garantire stabilità e governabilità al Paese. Tra i fondatori del movimento ci sono: Nicola Drago (Ad De Agostini Editore), i giuristi Ludovica Chiussi Curzi e Alessandro Sterpa e i manager Davide Dattoli e Georgia Magno.