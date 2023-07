Roma Pride: "Nostri canali social e sito in tilt, temiamo attacchi informatici"

“Nelle ultime ore abbiamo riscontrato problemi tecnici con i nostri canali social e il sito, inoltre non riusciamo più a pubblicare contenuti. Sembra che qualcuno abbia provato più volte a forzare il sito e i social del Roma Pride, e che i nostri profili siano stati segnalati in massa. A due giorni dal Roma Pride il 10 giugno temiamo che si tratti di attacchi informatici. La situazione grottesca del patrocinio venutasi a creare di recente con la Regione Lazio ha infatti innescato una campagna d'odio terribile nei nostri confronti che si è riversata nei social". E' quanto denuncia all'Adnkronos Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride 2023 e presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. "Stiamo facendo - aggiunge - le verifiche del caso insieme ai tecnici e speriamo di tornare al più presto in possesso dei nostri canali".

Intanto la Città metropolitana di Roma ha concesso il patrocinio istituzionale alla manifestazione del Gay Pride di sabato a Roma. “Aderiamo con convinzione a Gay Pride di Roma e sosteniamo le battaglie per la libertà e l’affermazione dei diritti Lgbtq nel nostro Paese - afferma Tiziana Biolghini, consigliera delegata alle Pari Opportunità e Cultura della Città metropolitana di Roma - Consideriamo inaccettabile negare un sostegno da parte delle istituzioni democratiche e laiche, che ispirate dai principi costituzionali dovrebbero sostenere chi lotta ogni giorno per affermare principi di uguaglianza e stare al fianco di chi viene discriminato".

"Per questo, la Città metropolitana di Roma ha attivato iniziative concrete per realizzare sportelli informativi e di sostegno, anche nelle piccole comunità del territorio provinciale, proprio per non lasciare indietro nessuno - conclude - Rimane aperto un dialogo e confronto con tutte le associazioni arcobaleno per ogni iniziativa ispirata alla lotta all’esclusione e al pregiudizio”.