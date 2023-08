Salario minimo, si lavora a incontro Meloni-opposizioni l'11 agosto

Secondo quanto si apprende da fonti di opposizione, si starebbe lavorando per un incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le forze di minoranza per discutere di salario minimo. Il confronto potrebbe tenersi l'11 agosto, prima della pausa estiva.

Dopo che la Camera ha approvato il 3 agosto scorso la questione sospensiva relativa alla proposta di legge, il confronto in Aula è stato rinviato di due mesi. Danno battaglia le opposizioni che hanno intanto annunciato una raccolta firme. "Il governo scappa sul salario minimo rinviando l’analisi della legge presentata dalle opposizioni, ma noi non ci fermiamo. Continuiamo la nostra battaglia", spiegava la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Ci mobiliteremo per rafforzare la nostra proposta, raccogliendo le firme dei cittadini e delle cittadine. Lo facciamo perché è una battaglia giusta e necessaria, nell'interesse di oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici povere nel nostro Paese. Perché lavoro e povero non devono più stare nella stessa frase", spiegava la leader dem.