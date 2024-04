Salario minimo, Tajani: "Serve ricco, puntiamo a rendere definitivo il taglio del cuneo fiscale"

"Noi crediamo che la soluzione non sia il salario minimo, noi vogliamo il salario ricco, si deve operare in questa direzione. E anche con questo obiettivo vogliamo rendere definitivo dall'inizio dell'anno prossimo il taglio del cuneo fiscale. E il ministro Zangrillo sta lavorando egregiamente per intervenire sul fardello burocratico". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo all'assemblea nazionale di Cifa Italia, in corso a Roma.

"Le pmi sono il tessuto connettivo del nostro Paese, vanno sostenute e messe nelle condizioni di creare lavoro", ha sostenuto Tajani.