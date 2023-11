"Giulia Bongiorno, derisa da quel tizio, non fa comizietti, sta difendendo una ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata". Matteo Salvini contro Beppe Grillo. Il fondatore del M5S, nel suo show da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha attaccato la senatrice leghista Giulia Bongiorno, che è la legale della ragazza presunta vittima di stupro nel processo in cui è imputato anche il figlio del comico.

"L'avvocato Buongiorno è in tribunale a Tempio Pausania a difendere i diritti e la dignità di una ragazza per stupro, questa l'accusa a carico dei ragazzi che sono in quel tribunale, poi fino a prova contraria ognuno è innocente", dice Salvini a a Stasera Italia su Retequattro.

"Giulia Bongiorno, derisa da quel tizio, non fa comizietti, sta difendendo una ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata, quindi Grillo si sciacquasse la bocca, non per rispetto della Lega, di Giulia Bongiorno o di Matteo Salvini, ma di una ragazza che ha denunciato di aver subito uno dei crimini più orrendi. Grillo faccia il comico su altro, fatturi su altro. Tra Grillo e Giulia Buongiorno fortunatamente c'è un universo e mi spiace per lui, perché un avvocato che difende una ragazza violata merita solo rispetto", aggiunge.