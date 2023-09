Matteo Salvini e il video in francese per Pontida 2023 realizzato con l'intelligenza artificiale. Il leader della Lega pubblica sui social un video di circa un minuto. Il ministro delle Infrastrutture si rivolge agli "amici francesi" per l'evento di domani, a cui parteciperà Marine Le Pen. "Domani, 17 settembre, non sarà un'iniziativa di partito. Si riuniscono migliaia di persone che vogliono costruire il futuro dell'Italia. Quest'anno a Pontida ci saranno uomini e donne della Lega da tutta l'Italia e da altri paesi. Una giornata di politica, di amicizia, di futuro: vi aspetto", dice Salvini in francese. E' lo stesso leader della Lega a spiegare, nel post, che il video è realizzato con un app che sfrutta l'intelligenza artificiale: "Le potenzialità della IA".