"Siamo a Padova, in Veneto, in Italia e valgono le leggi italiane. Non esistono tribunali islamici, la Sharia è barbarie e incompatibile con i diritti e con la Costituzione italiana. La sinistra dovrebbe saperlo. Mi domando perché il comune di Padova in più di 10 anni non abbia messo i sigilli e sgomberato un luogo di culto abusivo, se fosse una chiesa cattolica chiederei la stessa cosa". Lo ha detto oggi a Padova Matteo Salvini visitando lo stabile che ospita la moschea di via Turazza oggetto di contestazioni.