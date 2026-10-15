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Padova, Salvini: "No a tribunali islamici e moschea abusiva. Sharia incompatibile con Costituzione italiana" - Video

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15 ottobre 2026 | 16.38
Redazione Adnkronos
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"Siamo a Padova, in Veneto, in Italia e valgono le leggi italiane. Non esistono tribunali islamici, la Sharia è barbarie e incompatibile con i diritti e con la Costituzione italiana. La sinistra dovrebbe saperlo. Mi domando perché il comune di Padova in più di 10 anni non abbia messo i sigilli e sgomberato un luogo di culto abusivo, se fosse una chiesa cattolica chiederei la stessa cosa". Lo ha detto oggi a Padova Matteo Salvini visitando lo stabile che ospita la moschea di via Turazza oggetto di contestazioni.

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