E' la sua prima volta in Rai dopo le dimissioni

Gennaro Sangiuliano è tornato sugli schermi della Rai. L’ex ministro della Cultura è infatti riapparso stamattina, nel suo ruolo di giornalista Rai, in collegamento via Skype con il Tg1 per commentare lo spoglio delle elezioni americane. Pizzetto, camicia bianca e cravatta nera, l’ex ministro ha interagito con lo studio durante la maratona del telegiornale sulla corsa alla Casa Bianca.