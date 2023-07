Sanità: Malavasi, 'Schillaci vorrebbe più risorse? Non spendono neppure quelle che hanno'

"Il ministro della Salute Orazio Schillaci sembra un marziano: dichiara che 20 miliardi destinati alla sanità dal Pnrr sono pochi e che serve riorganizzare la medicina territoriale. Su questo siamo anche d'accordo. Peccato che intanto non riescano a spendere i fondi già stanziati e gettino la spugna sulla realizzazione delle case di comunità che sono un elemento essenziale per realizzare una medicina territoriale che sostenga i bisogni dei cittadini". Così, in una nota, Ilenia Malavasi, deputata del Pd e componente della Commissione Affari Sociali dopo le dichiarazioni di oggi di Schillaci, intervenendo al Forum in Masseria "L'Italia che verrà", a Manduria (Taranto).

"Ad oggi- continua - delle risorse destinate alla sanità è stato speso appena lo 0.7%. Invece, di accelerare e cercare dei rimedi il Governo pensa di ridurre la portata dell'intervento oppure silenzia chi, come la Corte dei Conti, ha fatto dei rilievi. L'amara verità è che per questo Governo la sanità non è una priorità da nessun punto di vista e, infatti, nel Def c'è scritto nero su bianco che il rapporto spesa sanitaria Pil scenderà gradualmente sotto il 6%. Diventiamo il fanalino di coda in Europa nel momento in cui viviamo carenze di personale, assistiamo a difficoltà sempre maggiori nel garantire cure adeguate agli assistiti".

Questo esecutivo "sta depotenziando oltre ogni limite il servizio sanitario nazionale che rischia di essere smantellato. L'Italia si allontana sempre di più dalla media europea e allo stato attuale non è possibile garantire l'accesso alle cure a tutti i cittadini. Per questo, le parole del ministro Schillaci appaiono davvero fuori luogo; sono scatole vuote. Si impegnassero per portare a compimento le riforme del Pnrr, altrimenti verranno ricordati come quelli che hanno definitivamente distrutto la sanità pubblica", conclude Malavasi