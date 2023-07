Santanchè, Schlein: "Grazie a governo per ok a odg, imbarazzo anche in maggioranza"

"Volevo ringraziare la maggioranza per aver votato il nostro Odg insieme a noi: evidentemente condivide la gravità di quanto sta emergendo sul caso Santanchè, la quale deve venire a riferire anche alla Camera e non solo al Senato". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, incontrando il circolo Pd di Bruxelles, a proposito dell’ok del governo all’ordine del giorno dei dem che impegna l’esecutivo a punire l'uso fraudolento della Cig Covid, citando il caso della società Visibilia. Il voto di oggi, ha sottolineato Schlein, è sintomo "dell’imbarazzo diffuso anche nella maggioranza e che il Pd ha contribuito a far emergere".