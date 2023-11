"Atreju? Dobbiamo vederci in Parlamento. Li aspettiamo lì, siamo davanti a un governo che calpesta le prerogative delle opposizioni, e quindi intanto li aspettiamo lì". Così Elly Schlein a Piazza Pulita su La7 spiega il no a Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia in programma dal 14 al 17 dicembre che avrebbe offerto una chance di confronto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ma non ci sarà una difficoltà di confronto? "A me sembra che la difficoltà di confronto ce l'ha Meloni che fugge da mesi sul salario minimo e ora sull'accordo con l'Albania" su cui "non pensino di cavarsela con una comunicazione. Questo non è un momento in cui vedersi a feste di partito ma in Parlamento". E comunque, scherza, "non avrei nulla di nero da mettermi".

Schlein ricorda anche che a suoi appelli al confronto fatti alla premier Meloni, non ha ricevuto risposta: "Sulla violenza di genere le ho chiesto di lavorare mettendo da parte la dialettica maggioranza opposizione".

"Se Meloni comunica bene? Non so forse sono distratta dal fatto che non condivido quello che dice", afferma. "Lavoriamo per far cadere il governo prima" della scadenza naturale, "è il ruolo delle opposizioni. Abbiamo già visto divisioni, continueranno a perdere numeri. Sul Mes si dovrà arrivare a decidere, l'ideologia di Giorgia Meloni sta tenendo bloccata tutta Europa".