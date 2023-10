"Alessandro Di Battista, scrittore e politico italiano, in difesa di Gaza e della Palestina". E' il titolo del video virale sui social media, finito perfino sull'account Facebook di Tv Palestine, di Ramallah nella Cisgiordania, con i sottotitoli in lingua araba dell'ex pentastellato andato in Onda a Di Martedì su La7 e dello scontro avuto in trasmissione con il direttore editoriale del Secolo d'Italia, Italo Bocchino.

"Ho condannato immediatamente l'attentato terroristico di Hamas, per quale motivo non avete speso una parola in 17 anni contro l'occupazione militare. Contro un carcere al cielo aperto che è un lager", dice Di Battista con veemenza, definendo la popolazione palestinese come "la popolazione più dimenticata del pianeta".

Ricompare pure un vecchio intervento di circa un anno fa dello stesso Di Battista sempre su La7 in cui critica l'Occidente per gli aiuti militari all'Ucraina non avendo fatto lo stesso con la Palestina "finita in occupazione come l'Ucraina oggi". "Come si fa a convincere oggi un ragazzino di 10 anni a credere in una soluzione diplomatica se tutti gli spazi diplomatici, anche gli spazi per fuggire da Gaza, sono chiusi?", è la frase tradotta in arabo e messa in evidenza associata al video.