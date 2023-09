"Questa commissione per me è importantissima, suo primo titolo 'è contro l'istigazione dell'odio. E l'odio io l'ho provato e lo provo ancora". Lo ha detto Liliana Segre, senatrice a vita, a Palazzo Madama oggi per presiedere i lavori della 'Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza' di cui è capo. "Dall'indagine conoscitiva ora capiremo di più perché combattiamo contro l'odio".

L'impegno della Commissione "vuol dire credere nel futuro, dare una risposta positiva a un mondo intorno a noi che ci farebbe dire che stiamo perdendo tutto, che stiamo perdendo noi stessi. Non è vero, noi siamo fortissimi e attraverso l'indagine conoscitiva capiremo ancora di più perché combattiamo contro l'odio", ha sottolineato la senatrice a vita.

"L'evolversi di questa commissione per me è importantissimo. Cosa potevo lasciare nella mia vita, del mio passaggio che gentilmente Mattarella ha deciso per me? Potevo lasciare solo questa commissione che ha come suo primo titolo 'contro l'istigazione all'odio'", ha ribadito ancora Segre.

"La presidente Segre ha sottolineato la necessità di lavorare assieme, ha chiesto spirito unitario, che si lavora tutti assieme, non ci sono distinzioni tra maggioranza e opposizione", ha detto Francesco Verducci, senatore del Pd, vicepresidente della Commissione al termine dei lavori. "Quelli trattati sono temi decisivi per tutti, c'e un nesso indissolubile tra stato di diritto e democrazia", ha sottolineato.

"Non ci dobbiamo arrendere all'odio, ai bulli, a chi ci vuole incattivire, questo governo ha sempre dimostrato totale disponibilità e la soddisfazione per aver rimesso in moto questa commissione", ha aggiunto Ester Mieli, anche lei vicepresidente della Commissione, senatrice di Fratelli d'Italia. "E' ironica, passare con lei tempo è un grande arricchimento", ha detto poi Mieli, parlando dell'aspetto umano della senatrice Segre. La Commissione oggi ha dato il via libera all'unanimità, con un lungo applauso dei presenti, all'indagine conoscitiva sui fenomeni d'odio, che prevede nelle prossime settimane le prime audizioni. A fare da relatori saranno i due vicepresidenti Verducci e Mieli.