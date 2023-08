Senato, Zedda 'corregge' Centinaio: "Mi chiami 'senatore, non senatrice"

"La Corte di Appello mi ha proclamato senatore, mi chiami senatore, per cortesia, non senatrice". Dopo essere stata invitata a intervenire in Aula del Senato, dal presidente di turno Gian Marco Centinaio, l'esponente di Fratelli d'Italia, Antonella Zedda replica così, ribadendo il concetto anche dopo il brusio dell'Aula che si fa sentire, ironizzando sulla sua richiesta. "Chiamatevi come volete, senatore... senatrice", dice un po' perplesso Centinaio, invitando Zedda a fare il suo intervento sul decreto Pa2.