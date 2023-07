Sicurezza stradale, Lupi: "Basta autovelox usati come tassa occulta"

“Ci fa molto piacere che anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini consideri gli autovelox utili a evitare incidenti e salvare vite, sempre che siano posizionati in prossimità di punti sensibili come scuole, ospedali e non strumento per estorcere denaro, con multe che se non pagate subito rischiano di diventare astronomiche. Molti, infatti, sono posizionati in punti dove è evidente che il loro unico scopo è quello di fare cassa con gli automobilisti". Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi nel corso del Question Time in cui è stata presentata, con Alessandro Colucci, un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

"L’ideale, per un amministratore pubblico, sarebbe quello di poter scrivere il numero zero vicino al totale delle multe comminate, perché vorrebbe dire che i cittadini hanno imparato a rispettare il codice della strada. Ma non è possibile che in un comune come quello di Milano ci siano 151 milioni di euro di multe, cioè quasi il 15% delle entrate globali del municipio. E che su 49,80 euro di multa ben 17,68 euro vadano per le spese di notifica. Noi siamo per l’educazione e la formazione dei cittadini, e non perché gli autovelox costituiscano una sorta di tassa occulta”, ha concluso.