Silvio Berlusconi è morto. Il leader di Forza Italia, 86 anni, era ricoverato da venerdì all'ospedale San Raffaele di Milano per la sua "patologia ematologica". Berlusconi, a quanto si apprende, è morto questa mattina alle ore 9.30. Poco prima nella struttura ospedaliera era arrivato il fratello Paolo. I figli, a cominciare da Marina e Pier Silvio, sono giunti subito dopo nell'ospedale dove già si trovava Marta Fascina, dopo essere stati chiamati urgentemente.

Il feretro è arrivato a Villa San Martino, ad Arcore, dove sarà allestita la camera ardente privata. Ad accoglierlo al cancello molte persone e alcuni simpatizzanti con bandiere di Forza Italia che lo hanno salutato con un lungo applauso. Ad Arcore è arrivato Orazio Fascina, padre di Marta Fascina. La camera ardente pubblica per rendere omaggio al leader di Forza Italia prevista in un primo momento negli studi di Mediaset a Cologno Monzese a quanto apprende l'Adnkronos non si farà per motivi di ordine pubblico.

Sarà giornata di lutto nazionale per i funerali di Stato, che si terranno mercoledì a Milano. E' quanto ha deciso il governo, con un dispositivo firmato in queste ore dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Berlusconi, verso l'alba l'aggravamento improvviso: il racconto delle ultime ore

"A seguito del decesso del dottor Silvio Berlusconi, già presidente del Consiglio dei ministri - si legge nel dispositivo firmato da Mantovano - si dispone dal 12 al 14 giugno 2023 l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Il 14 giugno 2023, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, è dichiarato lutto nazionale".

La Curia di Milano ha confermato che i funerali si svolgeranno in Duomo. La celebrazione, alle 15, sarà presieduta da Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Il presidente del Repubblica, Sergio Mattarella - secondo quanto si apprende - parteciperà alle esequie.

Berlusconi, malato da tempo di leucemia mielomonocitica cronica, era stato dimesso poche settimane fa dopo un ricovero di 45 giorni. Tantissime le testate giornalistiche presenti davanti all'ingresso di via Olgettina 60 dopo l’annuncio della scomparsa dell’ex premier. All’esterno dell’ospedale fotografi e decine di telecamere.