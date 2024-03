Sindaco Terni candida barboncino Milo a Europee: "La maggior parte onorevoli sono un po' dei cani"

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, in vista delle elezioni europee tira fuori il coniglio, anzi, il cane dal cilindro. E' Milo, barboncino marrone, il candidato preferito in un video provocatorio e scherzoso pubblicato dal primo cittadino sul suo account social.

"E' arrivato il momento di scegliere i nostri candidati, è arrivato il momento delle elezioni europee. Io ho fatto un'analisi, dopo una ricerca accurata abbiamo visto che la maggior parte delle persone che oggi fanno gli onorevoli in Italia sono un po' dei cani, non è che abbiano fatto cose così importanti. Allora io ho pensato di candidare per primo, subito, un bel cane. Milo è il primo candidato d'Italia".