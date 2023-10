E' quanto emerge dal sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta

Fratelli d'Italia resta il primo partito italiano con il 28% e guadagna lo 0,3% rispetto alla rilevazione dell'11 settembre 2023. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta. Dopo Fdi è la volta del Pd che registra il 19,4% (+0,1), seguito dal M5S al 17% (+0,1). Perde un punto la Lega, collocandosi in quarta posizione, con il 9,6% (-1). Subito dopo c'è Forza Italia al 6,9% (-0,1).

Troviamo poi Azione di Carlo Calenda al 4,1% (+0,1) e Italia Viva di Matteo Renzi al 3,3% (+0,1). Alleanza Verdi e Sinistra sale al 3% (+0,3), mentre +Europa con Emma Bonino è al 2,5% (-0,1). Per l'Italia con Paragone è in crescita al 2,4% (+0,4). Chiude Noi Moderati allo 0,6% (+0,1). Per quanto riguarda il valore complessivo agli schieramenti, il centrodestra (Fdi, Lega, Fi, Noi moderati) raggiungerebbe il 45,1%, mentre il centrosinistra (Pd, Alleanza verdi e sinistra, +Europa) il 24,9%.