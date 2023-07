Fratelli d'Italia, Pd, M5S e Lega in crescita. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa gli orientamenti di voto al 31 luglio 2023. Fratelli d'Italia si conferma nettamente primo partito. La formazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e arriva al 29,4%. Il Pd di Elly Schlein sale dello 0,4% e raggiunge il 20%. Passo avanti del M5S di Giuseppe Conte, che passa dal 16% al 16,3%. La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,1% e ora vale il 9,7%. Forza Italia è stabile al 7,2%, seguita da Azione (3,4%), Verdi e Sinistra (3%), Italia Viva (2,5%), +Europa (2,4%), Per l'Italia con Paragone (2,2%) e Unione Popolare (1,7%).