Sottosegretario Perego: "Riservisti soluzione adeguata a situazione geopolitica internazionale"

"Vista la critica situazione geopolitica internazionale, auspico che il Parlamento converga sull'idea che serve rafforzare le capacità della nostra difesa e sicurezza interna. Ulteriori crisi o calamità naturali per cui è richiesto un supporto alla collettività non sono sempre prevedibili ma sono, ahimè, all’ordine del giorno. Parliamo di volontari di supporto alle Forze Armate che devono essere sempre più specializzate e per questo serve un bacino più ampio laddove attingere in caso di emergenza". Lo dice all'Adnkronos il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, in relazione all'ipotesi dei riservisti a rinforzo delle forze armate.

"È una soluzione dettata dalla consapevolezza dell’importanza della prevenzione e della sicurezza a tutela del Paese - ribadisce - come già avviene per altre nazioni".