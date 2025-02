"Mi auguro che non ci siano mai scontri all'interno dei corpi dello Stato, tra corpi dello Stato, così come tra poteri". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine del Giubileo delle forze armate in Piazza del Popolo, dopo le dichiarazioni di Salvini. "Ho detto in un'intervista qualche giorno fa che io auspico dei grandi tavoli di pace. Parlavamo prima a livello internazionale. Io penso che bisogna lavorare anche per tavoli di pace. Non è che ci sia una guerra in corso, io non credo guerra in corso, ma penso che sia utile stemperare gli animi".

"Noi abbiamo in questo Paese molto spesso il difetto di aumentare i problemi, di ingigantirli, forse questo è il caso. Penso anche - ha aggiunto - alla vicenda di cui si parla in questi giorni, dei trojan famosi, dei software famosi. Io penso che le spiegazioni siano molto più semplici di quanto venga ipotizzato. Basterebbe pensare a chi può utilizzare, legalmente, quegli strumenti oltre ai Servizi".